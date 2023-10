Foto’s Tonen Goudkleurige OnePlus Open/Oppo Find N3

OnePlus zal over een paar dagen de OnePlus Open introduceren, die precies hetzelfde zou zijn als de Oppo Find N3. Op het internet zijn nu foto’s opgedoken die de goudkleurige uitvoering van deze laatst genoemde smartphone van alle tonen.

Op 19 oktober staat in Mumbai een evenement ingepland waarop OnePlus de OnePlus Open zal presenteren. De opvouwbare OnePlus Open is een kopie van de Oppo Find N3, met her en der een paar kleine tweaks. Zo vinden we aan de zijkant bijvoorbeeld de bekende slider waarmee je snel kunt schakelen tussen stil, tril en geluid.

De afgelopen weken is de OnePlus Open al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit en nu krijgen we ook de Oppo Find N3 te zien op foto’s die zijn gedeeld door tech-lekker Evan Blass. Het gaat om vier foto’s waarop de gouden uitvoering te zien is. Volgens eerdere berichten zou de smartphone alleen in de kleuren zwart en groen op de markt verschijnen. Aangezien de Oppo Find N3 in het goud op de markt lijkt te verschijnen is de kans redelijk groot dat de OnePlus Open straks ook in het goud verkrijgbaar is.

OPPO Find N3, in gold, in the wild. pic.twitter.com/tFIl9c1o27 — Evan Blass (@evleaks) October 13, 2023

Volgens de geruchten is de ronde camera-module aan de achterkant van de smartphone uitgerust met een 48MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 64MP periscooplens waarmee je tot 3x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Het scherm heeft een maximale verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 2.800 nits. Na de officiële introductie op 19 oktober zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

via [AW]