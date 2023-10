Honor Introduceert Voordelige Vouwbare Magic Vs2

Honor heeft een nieuwe opvouwbare smartphone aangekondigd onder de naam Honor Magic Vs2. Het gaat om een voordeligere variant van de Honor Magic V2, die over wat minder krachtige specificaties beschikt en iets minder dun is dan de Honor Magic V2.

De Honor Magic Vs2 is 15,7cm lang, 7,4cm breed en 10,7mm dik. Dit is iets dikker dan de 9,9mm behuizing van de Magic V2. Aan de binnenkant vinden we een 7,92-inch vouwbaar 120Hz OLED-scherm met een resolutie van 2344×2156 pixels. Het coverscherm aan de buitenkant is 6,43-inch groot. Het gaat opnieuw om een 120Hz OLED-scherm met resolutie van 2376×1060 pixels.

Intern vinden de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor van vorig jaar, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 20MP zoomlens met 2.5x optische zoom en een 12MP ultragroothoeklens. De Honor Magic Vs2 krijgt in China een adviesprijs mee van 6999 yuan. We hebben geen informatie over een internationale release.

via [tweakers]