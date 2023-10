Samsung Galaxy A52s, A14, A22 en A23 Ontvangen Beveiligingsupdate

Samsung rolt een nieuwe beveiligingsupdate uit naar de Galaxy A52s, Galaxy A14, Galaxy A22 en de Galaxy A23. De vier smartphones ontvangen niet allemaal dezelfde beveiligingspatch.

Mensen met een Samsung Galaxy A52s kunnen nu de beveiligingspatch van oktober 2023 installeren. Dit is de allernieuwste beveiligingspatch, die weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakt. De Galaxy A14, Galaxy A22 en de Galaxy A23 ontvangen de beveiligingspatch van september 2023. De patch van vorige maand pakt ook enkele tientallen kwetsbaarheden aan, maar deze drie smartphones lopen dus nog een maandje achter.

De updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update voor jouw smartphone beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]