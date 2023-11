Google Pixel 8 (Pro)-gebruikers Hebben Last Van Deuken In Het Scherm

Op een Google Support-pagina duiken meerdere klachten op van mensen met een Pixel 8 of Pixel 8 Pro. De klachten beschrijving kleine bobbeltjes of deukjes in het scherm, die vooral goed zichtbaar zijn in direct zonlicht.

Meerdere gebruikers van de Google Pixel 8 (Pro) melden oneffenheden in het scherm van de vlaggenschip-smartphone, die vooral opvallen in direct licht. Deze oneffenheden bevinden zich onder de glazen beschermlaag, wat wil zeggen dat het probleem vanuit de binnenkant van de smartphone ontstaat. Na onderzoek blijkt dat de hobbels ontstaan op de locaties van verschillende componenten, zoals schroeven en klemmetjes. De componenten drukken tegen de achterkant van het flexibele oled-paneel aan, wat de oneffenheden veroorzaakt.

Gebruikers melden dat de deukjes verder geen effect hebben op de beeldkwaliteit en de aanraakgevoeligheid van het scherm, maar het is onduidelijk of dit na een langere periode nog steeds het geval zal zijn. Daarom vragen veel consumenten om een nieuwe Pixel 8 (Pro). Google heeft zelf nog niet gereageerd op de berichten.

via [androidplanet]