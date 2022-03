OnePlus 10 Pro Kost 899 Euro

OnePlus zal de high-end OnePlus 10 Pro donderdag officieel introduceren, maar via een Duitse webwinkel is de adviesprijs van de smartphone nu al uitgelekt. De OnePlus 10 Pro kost in Europa waarschijnlijk 899 euro.

OnePlus heeft de OnePlus 10 Pro eerder al aangekondigd voor de Chinese markt, maar deze week zal ook de Europese lancering plaatsvinden. Doordat de smartphone in China al verkrijgbaar is komen we donderdag voor weinig verrassingen te staan, maar de Europese adviesprijs heeft OnePlus nog niet bekendgemaakt. Eerder schreven wij al dat de adviesprijs waarschijnlijk zo rond de 900 euro zal uitkomen en dit lijkt nu te zijn bevestigd door de Duitse retailer MediaMarkt.

Op de website van MediaMarkt kost de OnePlus 10 Pro met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte 899 euro. Dit is dezelfde adviesprijs als die van de OnePlus 9 Pro. We verwachten dat de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte 999 euro kost. Na de officiële introductie op 31 maart zetten wij alle specificaties en informatie voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]