Oppo A38 en A58 Uitgebracht In Nederland

Oppo heeft in Nederland twee nieuwe smartphones uitgebracht. De Oppo A38 en de Oppo A58 zijn twee voordelige toestellen met een prijskaartje van 219 en 249 euro. De budget-smartphones zijn verkrijgbaar via de officiële Oppo webwinkel en verschillende andere kanalen.

De Oppo A38 beschikt over een 6,56-inch 90Hz LCD-scherm, een MediaTek Helio G85-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en het scherm heeft een druppelnotch voor de 5MP selfie-camera. De smartphone is 8.16mm dun, weegt 190 gram en krijgt een adviesprijs mee van 219 euro.

De Oppo A58 is iets krachtiger en beschikt over een 6,72-inch scherm met een FHD+ resolutie, een MediaTek Helio G85-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Het scherm heeft een ronde uitsparing voor de 8MP selfie-camera. Beide smartphones hebben overigens ook nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De Oppo A58 is 7,99mm dun, weegt 192 gram en kost 249 euro.