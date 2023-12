Introductie Asus ROG Phone 8 Op 9 Januari

Asus heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 9 januari tijdens de CES de ROG Phone 8 zal introduceren. De eerste renders en specificaties zijn nu al uitgelekt, waardoor we al het één en ander weten over de nieuwe vlaggenschip-smartphone.

De eerste officiële afbeelding van de Asus ROG Phone 8 toont dat de nieuwe smartphone een wat eleganter design krijgt ten opzichte van zijn voorgangers. Wel heeft de smartphone aan de achterzijde opnieuw een ROG-logo met rgb-verlichting. Ook krijgt de ROG Phone 8 een nieuw camera-eiland, dat dit keer een meer vierkantig ontwerp heeft.

Volgens Windows Report beschikt de Asus ROG Phone 8 (Pro) over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een FHD+-resolutie. Het Pro-model heeft een verversingssnelheid van 165 Hz, maar het is onduidelijk of het scherm van de reguliere ROG Phone 8 ook een 165Hz verversingssnelheid heeft. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, een 5.500 mAh accu, 12GB, 16GB of 24GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een 32MP-telefotolens met 3x optische zoom. Asus brengt opnieuw een aantal accessoires uit voor optimale gameprestaties.

via [hardware.info]