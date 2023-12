Asus Zenfone 10 Ontvangt Android 14-update

Asus is begonnen met de uitrol van Android 14 voor de compacte Asus ZenFone 10. De nieuwste versie van Android is direct wereldwijd te downloaden en brengt een hoop nieuwe functies en bugfixes met zich mee.

Android 14 pakt onder andere de problemen met de bluetooth-verbindingen aan. Sommige gebruikers van de ZenFone 10 melden namelijk dat ze geen verbinding kunnen maken met hun bluetooth-headset of dat geluid niet hoorbaar is. Ook hebben de interface en voorgeïnstalleerde applicaties een makeover gekregen en kun je nu gebruikmaken van een verbeterde manier om de batterijverbruik per app te bekijken.

Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je op de Asus ZenFone 10 handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Systeem” -> “Systeem-updates“.

via [androidplanet]