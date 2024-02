ING Bank Werkt Nu Met Garmin Pay

Mensen met een bank account bij de ING Bank kunnen vanaf nu betalen met Garmin Pay. Dit wil zeggen dat je voortaan betalingen kunt uitvoeren met een smartwatch van Garmin. Opvallend is dat ING nog geen ondersteuning heeft voor Google Pay, alhoewel Google Pay-ondersteuning waarschijnlijk snel zal volgen.

De ING Bank heeft laten weten dat je je betaalpas direct via de ING-app kunt activeren. Vervolgens staat de digitale pas in je Garmin smartwatch. Je hoeft je pincode slechts één keer per dag in te vullen, waarna je de digitale pas de hele dag kunt gebruiken.

ING zegt het volgende over de introductie van Garmin Pay-ondersteuning: “Met deze introductie bieden we een service die aansluit bij een veel gehoorde wens vanuit onze klanten.” De meest mensen wachten echter op ondersteuning voor Google Pay, maar ook dit komt eraan. Zo schreven wij eerder dat een werknemer van ING aangaf dat Google Pay-ondersteuning vanaf eind februari beschikbaar is. Wel bleek later dat het mogelijk iets langer kan duren.

via [AW]