“Prototype Voordeligere Nothing Phone (2a) Opgedoken”

Nothing werkt aan een voordeligere smartphone, aldus Twitter-gebruiker Sanju Choudhary. De bron heeft een afbeelding gedeeld waarop de Nothing Phone (2a) te zien zou zijn.

Op de afbeelding zou een prototype van de Nothing Phone (2a) te zien zijn. We zien de achterkant van de smartphone die opvallend veel lijkt op die van de originele Nothing Phone (1). Wel zou de Nothing Phone (2a) net als de Nothing Phone (2) beschikken over een 6,7-inch scherm. De originele Nothing Phone (1) heeft een 6,55-inch scherm. Ook zou de Nothing Phone (2a) gebruikmaken van een amoled-paneel in plaats van een (ltpo) oled-paneel.

Volgens Choudhary heeft de Nothing Phone (2a) het modelnummer AIN142 gekregen. Dit is dezelfde code die in augustus is gespot in de GSMA IMEI-database. Meer details over de smartphone hebben we nog niet. Nothing heeft zelf nog niks vrijgegeven, dus op dit moment is het bestaan van de Nothing Phone (2a) niks meer dan een gerucht.

via [hardware.info]