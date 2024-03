Samsung Galaxy Tab A8 Ontvangt One UI 6-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy Tab A8. Het gaat om de One UI 6-update die een aantal nieuwe functies en verbeteringen met zich meebrengt, maar ook een nieuwe beveiligingspatch installeert.

Na de installatie van de One UI 6-update kunnen gebruikers van de Galaxy Tab A8 onder andere gebruikmaken van een vernieuwde interface met andere emojis, vernieuwde widgets en een uitgebreider startscherm. Ook werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van december 2023. Dit is een inmiddels drie maanden oude beveiligingspatch, maar het is belangrijk om de update te installeren. Beveiligingspatches pakken doorgaans namelijk tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aan, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

Updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de tablet.

