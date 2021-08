Nieuwe Renders Van Samsung Galaxy A03s Opgedoken

Er is nieuwe informatie opgedoken over de budget-smartphone Samsung Galaxy A03s. De smartphone is in verschillende kleuren te zien op gelekte renders en ook zijn er meerdere specificaties opgedoken.

De opvolger van de voordelige Galaxy A02s is op de bovenstaande afbeelding te zien in de kleuren wit, zwart en blauw. De Galaxy A03s beschikt volgens de geruchten over een 6,5-inch LCD-scherm met een druppelnotch voor de 5MP selfie-camera, een MediaTek Helio P35-processor, 3GB, 4GB of 6GB werkgeheugen, 32GB, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Samsung Galaxy A03s draait op Android 11 met de One UI 3.1-schil en verschijnt in Europa op de markt voor 149 euro. Een exacte releasedatum hebben we echter nog niet.

via [droidapp]