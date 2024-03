Samsung Galaxy S23, Tab S9, Z Fold 5 en Z Flip 5 Ontvangen Nu One UI 6.1-update

Samsung is begonnen met de uitrol van One UI 6.1 voor de smartphones in de Galaxy S23-serie, de Galaxy Z Fold 5, de Galaxy Z Flip 5 en de tablets in de Galaxy Tab 9-serie. De One UI 6.1-update brengt onder andere de Galaxy AI-mogelijkheden met zich mee. Samsung introduceerde Galaxy AI eerder dit jaar tijdens de lancering van de Galaxy S24-serie.

Ben jij in het bezit van een Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus of Galaxy Tab S9 Ultra, dan kun je elk moment een update verwachten naar de nieuwste versie van Samsung’s software-schil. De One UI 6.1-schil brengt alle Galaxy AI-mogelijkheden naar de apparaten.

Wat is Galaxy AI?

Galaxy AI bestaat uit een groot aantal krachtige functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Galaxy AI maakt het onder andere mogelijk om artikelen automatisch samen te vatten, spraakopnames uit te tikken, automatisch achtergronden te genereren of objecten in foto’s te verplaatsen of te verwijderen. Ook kun je met “Circle to search” een zoekopdracht uitvoeren door iets op het scherm te omcirkelen. Zie je in een foto bijvoorbeeld een leuke tas, dan kun je die gewoon omcirkelen om daar meer informatie over te vinden.

Galaxy AI voor oudere smartphones

Samsung zal de One UI 6.1-schil op een later tijdstip ook naar oudere smartphones uitrollen, maar de meeste oudere modellen krijgen waarschijnlijk geen of beperkte Galaxy AI-functies. De hardware van oudere smartphones is mogelijk niet krachtig genoeg om Galaxy AI te draaien.

via [androidplanet]