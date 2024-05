“Xiaomi Redmi 13 4G Verschijnt Op De Markt Voor 199 Euro”

Volgens de geruchten brengt Xiaomi binnenkort een nieuwe budget-smartphone op de markt. Het gaat om de Redmi 13 4G, die volgens de berichten een adviesprijs meekrijgt van 199 euro. Naast de adviesprijs zijn ook al de nodige specificaties en een aantal renders uitgelekt.

Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar we kunnen de Xiaomi Redmi 13 4G snel verwachten. De website 91Mobiles heeft al een aantal renders gedeeld die de smartphone van beide kanten tonen, in de kleuren lichtblauw en zwart. Ook noemt de site de belangrijkste specificaties van de Redmi 13 4G.

Volgens de bron beschikt de Xiaomi Redmi 13 4G over een 6,79-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop vinden we een dubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens. De accu heeft een capaciteit van 5030 mAh en kan met 33W snelladen. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone heeft een 3.5mm aansluiting voor bekabelde headsets. Het instapmodel heeft 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Deze uitvoering krijgt een adviesprijs mee van 199 euro. Er komt volgens de bron echter ook een uitvoering met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte voor een adviesprijs van 229 euro.

via [androidplanet]