Samsung Galaxy A54, S23 FE en Tab S9-serie Ontvangen Mei-update

Samsung heeft de beveiligingsupdate van mei naar meer smartphones uitgerold. Dit keer staat de update klaar voor de Galaxy A54, de Galaxy S23 FE en de drie tablets in de Galaxy Tab S9-serie. Na de installatie is de beveiliging van de apparaten weer helemaal up-to-date.

Nadat de beveiligingsupdate van mei eerder al uitrolde naar de vlaggenschip-smartphones van Samsung, rolt de update nu ook uit naar een aantal minder krachtige smartphones en de Galaxy Tab S9-serie. Ben jij in het bezit van een Galaxy A54, Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9, Tab S9+ of Tab S9 Ultra, dan kun je elk moment een notificatie ontvangen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw apparaat.

De beveiligingsupdate van mei bestaat uit enkele tientallen patches voor het Android-besturingssysteem en Samsung’s One UI-schil. Deze patches zorgen ervoor dat jij beter beschermd bent tegen malafide apps en kwaadwillenden.

via [droidapp]