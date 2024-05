Introductie Honor 200 (Pro) Op 12 Juni

Honor zal de Honor 200 en 200 Pro op 12 juni tijdens een evenement in Parijs officieel introduceren. Dankzij verschillende lekken zijn we echter al het een en ander te weten gekomen over de opvolgers van de Honor 100 (Pro).

Honor zal de nieuwe smartphones op 12 juni introduceren voor de Europese markt, maar op 27 mei zal de fabrikant de Honor 200 (Pro) al introduceren voor de Chinese markt. Voor de officiële introductie zijn echter al de nodige details uitgelekt en ook weten we dankzij een pre-order pagina op de Chinese website van Honor hoe de smartphones er uit komen te zien. De Honor 200 Pro verschijnt op de markt in de kleuren groen, wit, zwart en roze en de Honor 200 in de kleuren blauw, wit, zwart en roze.

De Honor 200 (Pro) heeft achterop een ovalen camera-module met daarin meerdere lenzen. De Honor 200 Pro beschikt over een 50MP sensor van OmniVision, terwijl de Honor 200 is uitgerust met een sensor van Sony. Beide smartphones hebben een 50MP portraitlens en een 12MP groothoeklens. Voorop vinden we een 50MP selfie-camera. De Honor 200 Pro heeft naast de selfie-camera nog een tweede lens, maar details over deze lens ontbreken nog.

De reguliere Honor 200 beschikt intern over een Snapdragon 7 Gen 3-processor en een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. Voorop vinden we een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 1220p-resolutie en een piekhelderheid van 4000 nits. De duurdere Honor 200 Pro beschikt over een Snapdragon 8s Gen 3-processor en dezelfde accu. Wel heeft de 200 Pro ondersteuning voor draadloos laden. Ook de specificaties van het scherm zijn gelijk, maar het scherm op de 200 Pro is een fractie groter.

Na de officiële introductie zetten wij alle details, inclusief de prijzen voor jullie op een rijtje.

via [androidplanet]