Europrijzen Van Galaxy Watch 7 En Watch Ultra Uitgelekt

Samsung zal over een week een groot aantal nieuwe producten introduceren, waaronder enkele nieuwe wearables. Zo krijgen we naar verwachting onder andere de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra te zien, waarvan nu de Europese adviesprijzen zijn uitgelekt.

Samsung’s volgende Galaxy Unpacked-evenement zal op 10 juli plaatsvinden. Op deze dag krijgen we onder andere de Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 te zien, maar waarschijnlijk ook de Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra. Van deze laatste twee producten heeft een Franse bron nu de Europese adviesprijzen gedeeld.

Volgens de bron kost de Galaxy Watch Ultra met 47mm behuizing 699 euro. Voor deze prijs krijg je een titanium smartwatch met ondersteuning voor Bluetooth, 4G en WiFi. De smartwatch beschikt over een 1,5-inch AMOLED-scherm, een Exynos W1000-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een 590 mAh accu.

De WiFi-only versie van de Samsung Galaxy Watch 7 kost 319 euro (40mm) of 349 euro (44mm), aldus de bron. De modellen met 4G-ondersteuning kosten 369 en 399 euro. Intern vinden we dezelfde processor en dezelfde hoeveelheden RAM en ROM als bij de Watch Ultra. Wel is de Galaxy Watch 7 uitgerust met een kleinere accu.

De adviesprijzen gelden voor de Franse markt. Door belastingen is het mogelijk dat de prijzen per Europees land iets afwijken.

via [droidapp]