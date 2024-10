“Introductie Google Pixel 9a In Maart 2025”

Google is van plan om de Pixel 9a in maart 2025 te introduceren, aldus de laatste geruchten. Als we de smartphone inderdaad in maart te zien krijgen is dit veel eerder dan oorspronkelijk gedacht.

Verschillende bronnen melden dat Google de Pixel 9a, een voordeligere uitvoering van de reguliere Pixel 9, halverwege maart wil introduceren. Als dit klopt stapt Google af van het reguliere updateschema en is dit de vroegste lancering van een Pixel a-smartphone ooit. Google introduceerde de Pixel 9-serie in augustus van dit jaar, wat ook al twee maanden eerder is dan normaal.

De voorgaande Pixel a-smartphones werden op de volgende datums geïntroduceerd:

– Pixel 3a: mei 2019

– Pixel 4a: augustus 2020

– Pixel 5a: augustus 2021

– Pixel 6a: juli 2022

– Pixel 7a: mei 2023

– Pixel 8a: mei 2024

Renders van de Google Pixel 9a doken onlangs al op in het geruchtencircuit. Volgens deze renders krijgt de Pixel 9a een kleine camera-module die niet uit de behuizing steekt. Hierdoor heeft de smartphone een hele andere uitstraling dan de reguliere Pixel 9, die beschikt over een lange en dikke camera-module die horizontaal over de behuizing loopt. Informatie over de specificaties van de Pixel 9a hebben we nog niet.

