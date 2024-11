“OnePlus Introduceert Volgend Jaar Compacte High-end Smartphone”

De huidige OnePlus 13 heeft een 6,82-inch scherm. Ideaal natuurlijk voor het kijken van video’s en om op te multitasken, maar niet makkelijk te bedienen door mensen met kleine handen. Daarom zal de fabrikant volgens de geruchten in 2025 een compactere high-end smartphone introduceren.

Volgens Digital Chat Station zal OnePlus de smartphone in het tweede kwartaal van 2025 introduceren, maar welke naam de smartphone meekrijgt is nog onduidelijk. De smartphone zou beschikken over een 6,31-inch scherm, waardoor de smartphone ongeveer net zo groot is als de Google Pixel 9 Pro.

Intern beschikt de compacte smartphone over krachtige specificaties, waaronder de nieuwe Snapdragon 8 Elite-chipset. Wel zal de accu waarschijnlijk een stukje kleiner zijn dan die van de OnePlus 13. De OnePlus 13 beschikt over een zeer grote 6000 mAh accu.

Overige details ontbreken nog. De officiële introductie laat echter nog even op zich wachten en de kans is groot dat voor die tijd nog een hoop andere details uitlekken.

via [androidplanet]