“Specificaties Van Oppo Find X8 Mini Uitgelekt”

Oppo is mogelijk van plan om de Find X8-serie uit te breiden met een kleiner model. Er zijn namelijk geruchten opgedoken over een Oppo Find X8 Mini. De kleinere uitvoering lijkt veel eigenschappen van de reguliere Find X8 te behouden, maar dan in een compacter ontwerp.

Oppo heeft eerder twee modellen uitgebracht in de Find X8-serie. Het gaat om de reguliere Find X8 en de krachtigere Find X8 Pro. Geruchten spreken echter over de komst van een derde model, met de naam Find X8 Mini. Volgens de bron Digital Chat Station krijgt de Oppo Find X8 Pro een 6.31-inch LTPO OLED-scherm met een 1,5K resolutie.

De Find X8 Mini krijgt een iets andere camera-setup, waaronder een Sony IMX9-sensor. Wel zou de smartphone de 50MP zoomlens behouden. Ook vinden we intern dezelfde krachtige Dimensity 9400-chipset en kan de Mini net als de grotere modellen draadloos laden. De smartphone krijgt een premium behuizing met een metalen frame en een glazen achterzijde.

Er gaan ook geruchten rond over een mogelijke vierde model, met de naam Find X8 Ultra. Oppo heeft zelf echter nog niks naar buiten gebracht over een mogelijke Find X8 Mini of X8 Ultra. Neem dit bericht dus met een korrel zout.

via [notebookcheck]