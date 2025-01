Vivo Is Nu Marktleider In Thuisland China

Het smartphonemerk Vivo is nu de grootste speler op de Chinese smartphonemarkt. Vivo heeft in 2024 de eerste positie overgenomen van Apple. Vivo heeft in China een marktaandeel van 17 procent.

Volgens een bericht van de Financial Times steeg het marktaandeel van Vivo van 16 procent naar 17 procent, terwijl het marktaandeel van Apple daalde van 19 procent naar 14 procent. Ook Huawei is met een marktaandeel van 16 procent in China nu groter dan Apple.

Een van de redenen dat Apple niet meer de marktleider is komt doordat Chinezen per se een Chinese smartphone willen. Ook zijn Chinezen gek op AI-functies, die niet zo uitgebreid aanwezig zijn op de iPhones van Apple.

De kans is groot dat de marktaandeel van Apple de komende tijd nog verder zal dalen, omdat de Chinese overheid komend jaar subsidies geeft voor het ruilen van smartphones die een nieuwwaarde hebben van minder dan 6000 yuan. Op de reguliere iPhone 16 en de oudere iPhones na, vallen de smartphones van Apple niet onder de grens van 6000 yuan. Veel smartphones van merken als Vivo, Oppo, OnePlus, Huawei en andere Chinese fabrikanten vallen wel onder deze grens, waardoor deze merken de komende tijd betere verkopen kunnen verwachten.

