Samsung Galaxy A16 Ontvangt Android 15-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de goedkope Samsung Galaxy A16. Samsung rolt nu namelijk de One UI 7-update uit, dat is gebaseerd op Android 15. De update brengt een hoop vernieuwingen en verbeteringen met zich mee.

Gebruikers van de Samsung Galaxy A16 melden dat ze de One UI 7-update ontvangen. De update is meer dan 3GB groot en brengt onder andere een vernieuwde interface met zich mee, inclusief vernieuwde notificaties en instellingen, vloeiendere animaties en de Now Bar op het vergrendelscherm. Ook installeert de update de beveiligingspatch van mei 2025, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Software-update” -> “Downloaden en installeren“.

