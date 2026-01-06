Clicks Werkt Aan Smartphone Met Fysiek Toetsenbord

Clicks werkt aan de Clicks Communicator. Dit is een smartphone met een fysiek toetsenbord dat veel doet denken aan de smartphones van BlackBerry. De nieuwe smartphone richt zich specifiek op communicatie.

Nadat de Amerikaanse YouTuber MRmobile eerder al toetsenborden uitbracht voor smartphones, wil hij nu ook zijn eerste smartphone uitbrengen. Het gaat om de Clicks Communicator, een smartphone met een fysiek qwertytoetsenbord onder het 4,03-inch OLED-scherm met een resolutie van 1080×1200 pixels. De smartphone is mede ontworpen door voormalige BlackBerry-ontwerper Joseph Hofer. We zien dan ook veel gelijkenissen met BlackBerry-smartphones.

De Clicks Communicator draait op Android 16 en is specifiek gebouwd voor het gebruik van communicatie-apps zoals WhatsApp en Gmail. De smartphone beschikt aan de zijkant over een knop die in verschillende kleuren oplicht bij inkomende notificaties en oproepen. Je kunt zelf kleuren opgeven voor bepaalde applicaties of belangrijke contacten. Je kunt de knop indrukken om een spraakbericht achter te laten. Ook beschikt de smartphone over een fysieke schakelaar voor het inschakelen van een stille modus.

Intern vinden we een 4nm-soc van MediaTek, een 4000mAh accu, een 3,5mm koptelefoonaansluiting en 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD. De Clicks Communicator verschijnt dit jaar op de markt voor een een prijs van 399 dollar. In Nederland en België komen daar nog verzendkosten overheen, waardoor wij uiteindelijk 380,74 euro betalen. Een exacte releasedatum ontbreekt nog.

via [tweakers]