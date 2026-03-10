Introductie OPPO Find N6 Op 17 Maart

Nadat onlangs al enkele renders van de Oppo Find N6 opdoken in het geruchtencircuit, heeft de fabrikant nu bekendgemaakt wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden. We krijgen de vouwbare smartphone op 17 maart officieel te zien.

Oppo zal de Oppo Find N6 op 17 maart officieel introduceren. De fabrikant heeft nog geen specificaties gedeeld, maar laat wel weten dat de vouw in het scherm nauwelijks zichtbaar is. Ook laat Oppo weten dat de smartphone een 200MP hoofdlens krijgt. Dit is een flink hogere resolutie dan de 50MP hoofdlens van de Find N5.

Volgens de geruchten krijgt de Oppo Find N6 net als zijn voorganger een 8,12-inch hoofdscherm met een resolutie van 2248×2480 pixels en een 6,6-inch cover-scherm met een resolutie van 2616×1140 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor en een 6000mAh accu. De behuizing is dichtgeklapt 8,9mm dik en opengevouwen 4,2mm dik.

via [tweakers]