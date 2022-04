De groeiende mobiele app gaming industrie in 2022

Het zal maar weinig volgers van de mobiele gaming industrie ontgaan zijn dat deze enorm hard aan het groeien is. Jaarlijks komen er ontzettend veel spellen bij en zijn er meer en meer mensen die het gemak van gamen met een mobiel apparaat ontdekken. Nog steeds. Want hoewel deze trend al een aantal jaren gaande is, lijkt de rek er voorlopig nog lang niet uit. Waar het plafond van de groei dan wel ligt, is moeilijk te zeggen, maar dat er nog veel meer aan zit te komen, dat kunnen we wel vaststellen.

Wanneer we bijvoorbeeld de online gokwereld als voorbeeld nemen, zien we dat veruit het grootste deel van alle spelers online goksites zoals Just Spin Casino met een mobiel apparaat bezoekt. Dat gebeurd dan meestal met een smartphone of tablet. De websites van dit soort bookmakers zijn volledig geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers, en dus merken deze geen enkel verschil ten opzichte van een bezoek via een desktop apparaat. Dat maakt spelen op mobiel ook nog eens stukken aantrekkelijker.

Gamen op mobiel

Nu we weten dat de mobiele gaming sector al enorm gegroeid is, kunnen we dat kracht bij zetten met een aantal cijfers. Met de komst van 5G wordt er bovendien verwacht dat deze sector nog veel harder zal gaan aantrekken. Dit zou zelfs zo hard kunnen gaan, dat er al prognoses gemaakt zijn waarin wordt aangegeven dat rond het jaar 2030 de mobiele gaming sector ergens rond de 270 miljard euro waard zal zijn. Daarbij is er geen een andere sector in de gaming industrie die ook zo hard zal groeien in de tussentijd.

De meeste nieuwe gamers maken vaak als eerste kennis met nieuwe spellen via een mobiel apparaat. Maar er zijn nog meer redenen aan te wijzen waarom juist gamen op mobiel zo ontzettend populair is. Zo is er de enorme groeit in de Zuidoost-Aziatische markt. Hier komen veel smartphones en tablets vandaan die veel betaalbaarder zijn dan die van de meest bekende merken. Op die manier krijgen mensen met een kleiner budget ook toegang tot deze wereld van gaming, daar waar dat voorheen nog ondenkbaar was.

Geoptimaliseerde websites en apps

Niet alleen komen er veel betaalbare mobiele apparaten uit Zuidoost-Azië, het is ook een plaats die enorm gegroeid is in de laatste decennia. Door de opbloeiende economie zijn er veel dingen die daarvandaan over komen waaien naar de rest van de wereld. Een voorbeeld hiervan zijn trends in de gaming sector. Dit zorgt er dus voor dat er meer en meer mensen in aanraking komen met de nieuwste spellen en gaming op mobiel. Het lijkt zelfs mogelijk dat mobiel gamen op den duur ruim de helft van de totale markt gaat overnemen.

Alles kan tegenwoordig op mobiel, en dat is ook een groot voordeel voor de adoptie hiervan. Wanneer je op een website komt is deze vrijwel altijd geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers. Daarnaast zijn er apps, ook vaak voor spellen, die het leven van iedereen met een smartphone of tablet nog makkelijker maken. Kortom, het gebruiksgemak is sinds de invoering van de smartphone enorm toegenomen, en daar liggen enorm veel kansen voor de ontwikkelaars van spellen.

Spelen vanaf mobiele apparaten

Er valt in deze sector op dit moment enorm veel geld te verdienen, en dat trekt logischerwijs veel mensen en bedrijven aan. Wereldwijd zijn de aantallen indrukwekkend hoog en voor de komende jaren lijkt het potentieel er zeker niet minder op te worden. Dit alles wekt alleen maar meer interesse van grote spelontwikkelaars en software bedrijven die actief zijn in de gaming sector. Omdat er nog veel te halen valt probeert iedereen een graantje mee te pikken, waardoor er meer spellen op de markt zullen komen die van hogere kwaliteit zullen gaan worden.

De meeste mobiele spelers zijn jong, maar dat geldt lang niet voor allemaal. Ruim 20% is onder de 18 jaar, en we zien ook in hogere leeftijdsgroepen dat het percentage wat mobiele games speelt aardig is verdeeld. Het is niet zo gek dat het bij grote groepen mensen in de smaak valt, want het is een ideale manier om de tijd te kunnen doden, en veel spellen zijn ook niet gericht op bepaalde leeftijden. Het gevolg hiervan is dat iedereen ze leuk vindt, en ze dus ook massaal worden gespeeld.