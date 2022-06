Xiaomi Introduceert Android TV-box Mi Box 4S Max

Xiaomi heeft in thuisland China een nieuwe Android TV-box aangekondigd. De Mi Box 4S Max is een krachtigere uitvoering van de 4S Pro met onder andere meer werkgeheugen en opslagruimte dan zijn voorganger. Met de Xiaomi Mi Box 4S Max kun je dankzij de 8K-ondersteuning naar zeer hoge kwaliteit video’s kijken.

Op de website van Xiaomi staat de Mi Box 4S Max te koop voor 499 yuan. Dat is omgerekend ongeveer 70 euro. Hiervoor krijg je een Android TV-box met 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een AMlogic S905X3-processor, een HDMI 2.1-aansluiting en een USB-type-A-poort. De Mi Box 4S Max draait op Android 11 en wordt geleverd met een bluetooth-afstandbediening.

We weten nog niet of Xiaomi de Mi Box 4S Max ook in Europa op de markt zal brengen. Xiaomi heeft namelijk nog geen internationale releasedatum of adviesprijs bekendgemaakt.

