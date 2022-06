EU Gaat Gebruik Van USB-C Verplichten

Het Europese Parlement heeft besloten om het gebruik van USB-C te verplichten op “kleine en middelgrote draagbare apparaten”. Dit wil zeggen dat alle apparaten zoals smartphones, tablets en draadloze oordopjes moeten worden uitgerust met een USB-C poort.

De nieuwe wet gaat van start in de herfst van 2024. Vanaf dan moeten alle apparaten die in Europa worden uitgebracht gebruikmaken van USB-C. De meeste Android-smartphones en draadloze oordopjes zijn al uitgerust met een USB-C poort, maar eens in de zoveel tijd verschijnt er een budget-toestel op de markt die nog gebruikmaakt van een verouderde micro-USB aansluiting. Door alle apparaten uit te rusten met dezelfde USB-C poort moet het voor consumenten makkelijker worden om hun apparaten op te laden. Ook zorgt een universele oplader voor minder afval.

Voor iPhone-gebruikers heeft de nieuwe wetgeving meer gevolgen. Apple rust zijn iPhones namelijk uit met een Lightning-poort. Met de nieuwe wetgeving moet ook Apple overstappen naar USB-C.

Na het invoeren van de nieuwe wet moeten alle onderstaande apparaten verplicht overstappen naar USB-C:

– Smartphones

– Tablets

– Digitale camera’s

– Koptelefoons

– Oordopjes

– Handheld videogame-consoles

– Draagbare speakers

– Laptops

– e-readers

– Draadloze oordopjes

– Toetsenborden

– Muizen

– Draagbare navigatiesystemen

