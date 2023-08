“Samsung Galaxy S24 Ultra Krijgt Helderste Scherm Ooit”

Volgens de laatste geruchten rust Samsung de aankomende Galaxy S24 Ultra uit met het helderste scherm op een smartphone tot nu toe. Het scherm krijgt volgens de berichten een piekhelderheid van 2500 nits.

Het scherm van de huidige Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een piekhelderheid van 1750 nits, wat al behoorlijk helder is. Bij de Galaxy S24 Ultra doet Samsung hier echter nog een schepje bovenop, aldus de geruchten. De smartphone krijgt een maximale helderheid van maar liefst 2500 nits. Een helder scherm zorgt er onder andere voor dat het scherm beter leesbaar is in direct zonlicht.

Het OLED-scherm zou 6,8-inch groot zijn en een resolutie hebben van 3120 bij 1440 pixels. Met een beeldverhouding van 19.5:9 is het scherm ietsjes langer dan het scherm van de Galaxy S23 Ultra. Daarnaast is het scherm volgens tech-lekker Ice Universe niet meer gebogen, maar net als de reguliere modellen plat.

De officiële introductie van de Galaxy S24-serie zal in januari of februari plaatsvinden.

