Xiaomi Teaset Watch 2 Pro Met Wear OS

Xiaomi heeft een teaser gedeeld die duidelijk maakt dat de fabrikant op 26 september de Xiaomi Watch 2 Pro zal introduceren. Interessant detail, de smartwatch draait op Wear OS. Het is drie jaar geleden dat Xiaomi een wearable met dit besturingssysteem op de markt heeft gebracht.

Xiaomi zal op 26 september de Xiaomi 13T en 13T Pro introduceren, maar we krijgen ook de Xiaomi Watch 2 Pro te zien. Dit blijkt uit een teaser die onder andere door Xiaomi Nederland is gedeeld op het social media platform X. Alle drie de apparaten verschijnen ook in de Benelux op de markt.

Volgens tech-lekker Arsène Lupin beschikt de Xiaomi Watch 2 Pro over een 1,43-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466 x 466 pixels, een Snapdragon W5+ Gen 1-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een 500mAh accu.

Naar verwachting kost de Huawei Watch 2 Pro zo’n 270 euro voor de reguliere versie en 330 euro voor de LTE-variant.

