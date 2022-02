Introductie OnePlus Nord CE 2 5G Op 17 Februari

OnePlus heeft een aankondiging ingepland op 17 februari. Op deze dag krijgen wij namelijk de mid-range OnePlus Nord CE 2 5G te zien. Via Instagram heeft het bedrijf alvast de eerste details van de Nord CE 2 gedeeld.

De opvolger van de OnePlus Nord CE zal na het weekend worden geïntegreerd. Op een teaser zien we de Nord CE 2 5G alvast van verschillende kanten, waardoor we al het nodige te weten zijn gekomen. Zo zien we onder andere een camera-module met twee grote lenzen, een ronde uitsparing voor de selfie-camera en de posities van de knoppen aan de zijkant. OnePlus heeft zelf al bekendgemaakt dat de smartphone beschikt over een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Ook is het mogelijk om de opslagruimte uit te breiden met een microSD-kaart en is er ondersteuning voor 65W snelladen.

De geruchten spreken verder over een 6,4-inch scherm en een MediaTek Dimensity 900 chipset, maar deze specificaties kunnen we nog niet bevestigen. Na de introductie op 17 februari zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]