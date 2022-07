“TikTok Werkt Mogelijk Aan Eigen Muziekdienst”

Uit een patentaanvraag blijkt dat de populaire app TikTok mogelijk van plan is om een eigen streamingdienst voor muziek te lanceren. De dienst met de naam TikTok Music zal de concurrentie aangaan met diensten als Spotify, Apple Music of YouTube Music.

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, heeft in de VS een patentaanvraag gedaan. In de aanvraag spreekt het bedrijf over “een vari√ęteit van goederen en diensten, inclusief een app waarin gebruikers muziek kunnen downloaden, afspelen en delen. Ze vinden er ook albums en songteksten.” Daarnaast zal TikTok Music het mogelijk maken om muziek en video’s te livestreamen en kunnen gebruikers reageren op muziek.

Uit de beschrijving kunnen we opmaken dat TikTok Music een combinatie moet worden tussen een muziekstream-app en een social-media-app. Exacte details hebben we nog niet en het is ook nog onduidelijk wanneer ByteDance van plan is om TikTok Music te lanceren. De huidige TikTok video-app telt inmiddels al 1.3 miljoen Nederlandse gebruikers.

via [AW]