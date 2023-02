Samsung Galaxy Watch 5 Krijgt Nieuwe Functie Voor Vrouwen

Samsung gaat een nieuwe functie toevoegen aan de Galaxy Watch 5. Het gaat om een geavanceerde cyclustracking via de Cycle Tracking-functionaliteit. Hiermee kunnen vrouwen hun menstruatiecyclus bijhouden.

Het bijhouden van je menstruatiecyclus is al langer mogelijk met de Galaxy Watch 5, maar de nieuwe functie is een stuk slimmer. Zo werkt deze optie nu samen met Natural Cycles, waarbij de smartwatch gebruikmaakt van van temperatuurgebaseerde cyclus-tracking. In de onderstaande statement geeft Samsung meer uitleg:

Galaxy Watch5-gebruikers krijgen toegang tot de geavanceerde cyclustracking via de Cycle Tracking-functionaliteit, die onlangs is goedgekeurd door het ministerie van Voedsel- en Medicijnveiligheid (MFDS) van de Republiek Korea. De Cycle Tracking-functionaliteit is ook geregistreerd bij de Food and Drug Administration (FDA) en voldoet aan de eisen van de CE-markering. “Je kunt nu eenvoudig je menstruatiecyclus vanaf je pols monitoren, omdat we de innovatieve vruchtbaarheidstechnologie van Natural Cycles combineren met de geavanceerde temperatuursensor van Samsung. Zo krijg je een meer holistisch inzicht in je gezondheid en welzijn,” zegt Hon Pak, Vice President en Head of Digital Health Team, MX Business bij Samsung Electronics. “Dit is een goed voorbeeld van onze open samenwerkingsfilosofie en hoe we samen met andere marktleiders betere gezondheidsoplossingen ontwikkelen.”

Samsung zal de nieuwe functie in het tweede kwartaal van 2023 uitrollen. Daarna is deze te vinden in de Samsung Health app voor de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro.

via [droidapp]