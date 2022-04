LG Geeft Deze Smartphones Android 12-update

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG is ongeveer een jaar geleden uit de smartphonemarkt gestapt, maar er zijn nog steeds mensen die een LG-smartphone in hun bezit hebben. Drie van deze smartphones ontvangen in het tweede kwartaal van dit jaar een Android 12-update.

In thuisland Zuid-Korea ontvangen de LG V50, LG V50s en LG Q92 5G in het tweede kwartaal een update naar Android 12. Het is niet duidelijk wanneer LG de Android 12-update buiten Zuid-Korea zal uitrollen, maar mogelijk zal dit pas een aantal maanden later gebeuren. In ieder geval is duidelijk dat consumenten met deze smartphones nog een update ontvangen.

De nieuwe LG Velvet en LG Wing hebben al een Android 12-update ontvangen en dit kwartaal krijgen deze toestellen ook een nieuwe beveiligingsupdate. Verder is het de bedoeling om Android 12 uit te rollen naar de G8, Q31 en Q52, maar we weten nog niet wanneer dit zal gebeuren. Waarschijnlijk krijgen alleen de Velvet en Wing in de toekomst nog een update naar Android 13. Daarna lijkt het echt voorbij.

via [androidplanet]