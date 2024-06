Realme Werkt Aan 300W Snelladen

Realme heeft bekendgemaakt dat het bedrijf werkt aan een technologie die 300W snelladen mogelijk moet maken. Met deze snelheid is het mogelijk om een smartphone in minder dan 5 minuten volledig op te laden.

Realme bracht in 2021 de Realme GT Master Edition met ondersteuning voor 65W snelladen op de markt. 65W snelladen maakt het mogelijk om de 4300mAh accu in 33 minuten volledig op te laden. Een jaar later verscheen de Realme GT Neo 3 op de markt. Dankzij de ondersteuning voor 150W snelladen is de 4500mAh accu van de GT Neo 3 in minder dan 5 minuten van 0 tot 50% opgeladen. In 2023 bracht Realme de Realme GT Neo 5 uit. Deze smartphone heeft ondersteuning voor 240W snelladen, waardoor het mogelijk is om de smartphone in minder dan 10 minuten volledig op te laden.

Francis Wong, hoofd van marketing voor Realme Global, heeft tijdens een interview met YouTuber TheTechChap laten weten dat de fabrikant nu werkt aan 300W technologie. Deze technologie moet het mogelijk maken om de accu van een smartphone in minder dan 3 minuten voor 50% op te laden en in slechts 5 minuten volledig op te laden. Meer details over de technologie gaf Wong niet en ook is het onduidelijk wanneer de eerste Realme-smartphone met ondersteuning voor 300W snelladen op de markt verschijnt.

via [gizmochina]