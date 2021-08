Introductie Xiaomi Mi Pad 5 Op 10 Augustus

De Chinese fabrikant Xiaomi zal op 10 augustus een nieuwe tablet introduceren. Dit blijkt uit een afbeelding die Xiaomi deelde op de Chinese website Weibo. Naast de Mi Pad 5-tablet krijgen we op die dag ook de Xiaomi Mi Mix 4 te zien.

Op de onderstaande afbeelding staat in het Chinees de naam Mi Pad 5. De afbeelding toont de rand van de tablet met daarin een antenneband. Ook zien we een stylus die het scherm van de tablet aanraakt. Verdere details hebben we nog niet.

Xiaomi liet eerder al weten dat het bedrijf op 10 augustus ook de Mi Mix 4 zal introduceren. Deze smartphone beschikt volgens de geruchten over een under-display selfie-camera en een extra scherm in de camera-module aan de achterzijde. De smartphone krijgt intern high-end specificaties.

Na de introductie zullen wij alle details van de Xiaomi Mi Pad 5 en de Mi Mix 4 met jullie delen.

via [tweakers]