Ook Disney+ Gaat Abonnementsprijzen Flink Verhogen

Nadat Netflix eerder al besloot prijswijzigingen door te voeren, heeft concurrent Disney+ nu bekendgemaakt dat de streamingdienst zijn abonnementprijzen flink zal verhogen. In Amerika stijgt de prijs van 8 dollar per maand naar 11 dollar per maand.

Het aantal mensen met een Disney+ abonnement is het afgelopen kwartaal flink gestegen, maar of deze stijging zal doorzetten is nog maar de vraag. Disney+ heeft namelijk bekend gemaakt dat klanten in de Verenigde Staten vanaf 8 december meer moeten betalen voor een abonnement. De prijs van een regulier abonnement stijgt met 3 dollar per maand. Disney+ heeft nog geen informatie gegeven over prijswijzigingen buiten de VS, maar we vermoeden dat de nieuwe prijzen later ook in Nederland en België gaan gelden.

Het blijft echter wel mogelijk om 8 dollar per maand te blijven betalen voor Disney+, maar hiervoor krijg je voortaan een ander abonnement waarbij je reclame te zien krijgt tijdens het streamen van films en series. Wil je geen reclame zien, dan moet je dus 3 dollar meer betalen.

Disney+ verwelkomde het afgelopen kwartaal 12,1 miljoen nieuwe klanten en telt momenteel 165 miljoen abonnees. Ondanks de groei noteerde Disney+ het afgelopen kwartaal een verlies van maar liefst 1,47 miljard dollar. Het bedrijf hoop Disney+ in 2024 winstgevend te maken.

via [droidapp]