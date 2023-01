OnePlus Gaat Op 7 Februari Ook OnePlus 11R Introduceren

OnePlus heeft op 7 februari een Cloud 11-evenement ingepland, waar het bedrijf een aantal nieuwe producten zal introduceren voor de internationale markt. We krijgen onder andere de OnePlus 11 en de Buds Pro 2 te zien, maar de fabrikant zal ook de OnePlus 11R introduceren.

Dit heeft OnePlus bekendgemaakt via Twitter. In het bericht laat de fabrikant gelijk weten dat de OnePlus 11R 5G beschikt over een Snapdragon 8+ Gen 1-processor. Volgens eerdere geruchten beschikt de smartphone verder over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 256GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

De OnePlus 11R is gedeeltelijk te zien op de bovenstaande afbeelding. Het scherm van de smartphone zou aan de zijkanten licht gebogen zijn en de selfie-camera zit in een ronde uitsparing in het scherm. Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties en prijzen van zowel de OnePlus 11R als de andere OnePlus-producten voor jullie op een rijtje.

