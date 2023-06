“Nothing Phone 2 Is Stuk Duurder Dan Zijn Voorganger”

Op het internet zijn de Europese prijzen van de Nothing Phone (2) uitgelekt en dat is best even schrikken. Volgens de bron is de smartphone namelijk ruim 50 procent duurder dan de originele Nothing Phone.

Het is niet heel gek dat de Nothing Phone (2) een hogere adviesprijs meekrijgt dan zijn voorganger, want de smartphone krijgt een veel krachtigere processor dan de Nothing Phone (1). Toch is het prijsverschil behoorlijk groot en wij vragen ons daarom af of consumenten daardoor mogelijk besluiten om de originele Nothing Phone (1) nog wat langer te gebruiken of misschien zelfs kiezen voor een smartphone van een ander merk.

De originele Nothing Phone (1) werd gepositioneerd in het hoge middensegment en kreeg een prijskaartje mee van 469 euro. Volgens Dealabs zal de Nothing Phone (2) echter op de markt verschijnen voor een vanaf prijs van maar liefst 729 euro. Hiervoor krijg je de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Voor 849 euro krijg je 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Het gaat in dit geval om de prijzen in Frankrijk.

De prijsverhoging is mede te danken aan de aanwezigheid van een high-end chipset. De Nothing Phone (2) krijgt namelijk een Snapdragon 8+ Gen 1-processor. Toch is een prijsverhoging van 260 euro behoorlijk te noemen. Op dit moment gaat het nog om geruchten, maar de officiële introductie zal al op 11 juli plaatsvinden. We hoeven dus niet lang meer te wachten voordat we de officiële adviesprijzen met jullie kunnen delen.

