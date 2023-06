Nothing Phone (2)-gebruikers Kunnen Zelf Patronen Maken Voor LEDs Aan Achterzijde

Nothing zal op 11 juli de Nothing Phone (2) introduceren. Op dezelfde dag zal de fabrikant ook een nieuwe feature lanceren. Het gaat om de Glyph Composer, waarmee gebruikers zelf patronen kunnen maken die werken met de LED-lampjes op de achterkant van de Nothing-smartphones.

Gebruikers van de Nothing Phone (1) kunnen momenteel kiezen uit verschillende patronen voor de verlichtingsstroken aan de achterkant van de behuizing. Deze verlichting kan gebruikt worden voor notificaties, zodat gebruikers zien wie er belt, zelfs wanneer de smartphone met het scherm maar beneden op tafel ligt. Op 11 juli zal Nothing een Glyph Composer uitbrengen, die gebruikers meer vrijheid geeft over hoe deze notificaties er uit komen te zien.

Met de Glyph Composer kunnen gebruikers zelf patronen maken door in de app aan te geven wanneer welke verlichting aan of uit moet gaan. Nothing noemt het maken van een eigen verlichtingspatroon een Glyph Ringtone. Waarschijnlijk kunnen gebruikers zelf geen audio toevoegen aan de Glyph Ringtone, maar het is wel mogelijk om ringtones te maken met behulp van Sound Packs. Voor de eerste Sound Pack heeft Nothing samengewerkt met Swedish House Mafia.

via [tweakers]