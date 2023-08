“Wijzerplaten Voor Google Pixel Watch 2 Gelekt”

Op het internet zijn wijzerplaten opgedoken die waarschijnlijk voor de Google Pixel Watch 2 gemaakt zijn. Volgens de bron zijn deze Pixel-wijzerplaten namelijk niet voor de originele Pixel Watch beschikbaar. Google zal de Pixel Watch 2 samen met de Pixel 8-serie naar verwachting in de herfst introduceren.

De website Android Authority heeft een aantal afbeeldingen gedeeld waarop een aantal nieuwe Pixel wijzerplaten te zien zijn. Volgens de bron zijn deze wijzerplaten echter niet te downloaden op de huidige Pixel Watch, maar moeten we wachten tot de introductie van de Pixel Watch 2. Het gaat om vier wijzerplaten met de namen Accessible, Arc, Bold Digital en Analog Bold.

Accessible

Arc

Bold Digital

Analog Bold

Google Pixel Watch 2

Volgens de geruchten zal Google de Pixel Watch 2 in de herfst introduceren, samen met de Pixel 8-serie. De Pixel Watch 2 zal waarschijnlijk worden uitgerust met een Qualcomm Snapdragon-chipset uit de W5-serie, die is voorzien van vier A53-kernen op 1,7 GHz, en dual Adreno 702-gpu’s van 1 GHz. Ook krijgt de smartwatch een aangepast design met een aluminium behuizing en een langere accuduur. Meer informatie over Google’s volgens smartwatch hebben we nog niet.

via [AW]