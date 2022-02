“Specificaties En Prijzen Van Samsung Galaxy Tab S8-serie Uitgelekt”

Zowel de prijzen als alle specificaties van de drie aankomende Galaxy Tab S8-tablets zijn uitgelekt. De reguliere Galaxy Tab S8 heeft een 11-inch scherm en kost 749 euro. De krachtige Galaxy Tab S8 Ultra heeft 14,6-inch scherm en kost minimaal 1149 euro.

Op de onderstaande lijsten zien we de specificaties van de Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra. Alle drie de modellen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waarbij de hoeveelheid opslagruimte en werkgeheugen variëren. Gebruikers kunnen kiezen voor maximaal 512GB opslagruimte en maximaal 16GB werkgeheugen.







De onderstaande prijzen zijn gedeeld door goedgeïnformeerde WinFuture-journalist Roland Quandt. Samsung zal de tablets waarschijnlijk op 9 februari officieel introduceren. Op deze dag heeft de fabrikant namelijk een Galaxy Unpacked-event ingepland, waar Samsung onder andere de Galaxy S22-serie zal introduceren.

Samsung Galaxy Tab S8

– 8/128GB – 749 euro

– 8/256GB – 799 euro

– 8/128GB 5G – 899 euro

– 8/256GB 5G – 949 euro

Samsung Galaxy Tab S8+

– 8/128GB – 949 euro

– 8/256GB – 999 euro

– 8/128GB 5G – 1099 euro

– 8/256GB 5G – 1149 euro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

– 8/128GB – 1149 euro

– 12/256GB – 1299 euro

– 16/512GB – 1449 euro

– 8/128GB 5G – 1299 euro

– 12/256GB 5G – 1449 euro

– 16/512GB 5G – 1599 euro







via [tweakers]