“Introductie Xiaomi 14 Mogelijk Al In November”

Xiaomi is van plan om later deze maand de Xiaomi 13T-serie te introduceren, maar volgens de laatste geruchten wacht de fabrikant niet lang om zijn volgende vlaggenschip-smartphone aan te kondigen. Volgens het laatste nieuws krijgen we in november namelijk al de Xiaomi 14 te zien.

Dit schrijft Weibo-gebruiker Digital Chat Station (DCS). Volgens de bron zal Xiaomi de Xiaomi 14 introduceren voor Singles’ Day. Dit is een groot shoppingevenement in China dat op 11 november plaatsvindt. Deze dag is te vergelijken met Black Friday in het westen.

Naar verwachting zal de fabrikant de Xiaomi 14 eerst alleen voor de Chinese markt aankondigen. In Europa moeten we waarschijnlijk een aantal maanden langer wachten. Daarnaast gaan er in het geruchtencircuit berichten rond die aangeven dat Xiaomi in november niet de hele Xiaomi 14-serie zal introduceren en dat we nog tot begin 2024 moeten wachten voordat de introductie van de Xiaomi 14 Ultra zal plaatsvinden.

In de tussentijd kijken wij echter uit naar de Europese introductie van de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro. Deze smartphones worden op 26 september aangekondigd.

via [hardware.info]