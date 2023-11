Nothing Haalt Nothing Chats Uit De Play Store

Nothing introduceerde op 14 november samen met Sunbird de bètaversie van Nothing Chats voor Android. Met deze app is het mogelijk om te chatten met mensen die iMessage gebruiken op de iPhone. De app is nu echter alweer uit de Play Store gehaald.

Met de Nothing Chats-app kunnen mensen met een Nothing Phone (2) communiceren met een iPhone-gebruiker die de iMessage-app gebruikt. Nothing maakt gebruik van een cluster met Mac-computers waarop iMessage staat geïnstalleerd. Deze computers ontvangen het sms-verkeer van de gebruikers en sturen het via de iMessage-app door naar de juiste contactpersoon. Volgens Sunbird worden de berichten end-to-end versleuteld en worden de berichten niet op de servers opgeslagen.

Kort na de introductie van Nothing Chats nam onder andere 9to5Google een kijkje naar de code van de app. Volgens de bron blijkt uit dit onderzoek dat berichten die via de app verstuurd worden, niet end-to-end versleuteld zijn. Mogelijk is dit dan ook de reden dat de Nothing Chats-app nu tijdelijk uit de Play Store is gehaald. Het is onduidelijk wanneer de stabiele en mogelijk verbeterde versie van Nothing Chats weer in de Play Store zal verschijnen.

