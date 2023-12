Xiaomi Brengt Budget-smartphone Redmi 13C Uit In Nederland

Xiaomi heeft op 13 december een nieuwe budget-smartphone uitgebracht in Nederland. De Xiaomi Redmi 13C krijgt in Nederland een adviesprijs mee van slechts 149 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, wit en groen.

De Xiaomi Redmi 13C beschikt over een 6,74-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1600×720 pixels, een MediaTek Helio G85-processor, 4GB tot 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen en een 8MP selfie-camera. Achterop vinden we een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone heeft nog gewoon een traditionele 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Redmi 13C met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 149 euro. De configuratie met 8GB+256GB is beschikbaar bij geselecteerde retailers voor €179.