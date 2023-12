Introductie OnePlus Ace 3 (OnePlus 12R) Op 4 Januari

OnePlus zal op 23 januari de OnePlus 12 en de OnePlus 12R introduceren voor de Europese markt, maar de fabrikant zal de OnePlus 12R eerder in de maand onder een andere naam voor de Chinese markt introduceren. OnePlus heeft bekendgemaakt dat de introductie van de OnePlus Ace 3 op 4 januari zal plaatsvinden.

OnePlus heeft de OnePlus 12 eerder al voor de Chinese markt aangekondigd, maar de fabrikant zal volgende maand tegelijk met de wereldwijde lancering van de OnePlus 12 ook een voordeligere uitvoering presenteren. De voordeligere variant heet OnePlus 12R, maar in China krijgt de smartphone de naam OnePlus Ace 3. De Ace 3 zal op 4 januari gepresenteerd worden, waardoor we een paar weken voor de officiële introductie van de OnePlus 12R al te weten komen over welke specificaties de smartphone beschikt.

Volgens de geruchten verschijnt de OnePlus Ace 3 (OnePlus 12R) in drie verschillende kleuren op de markt en beschikt de smartphone onder andere over een 6,78-inch 120Hz scherm, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 16GB werkgeheugen, een 5500mAh accu (100W) en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.