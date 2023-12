Nieuwe Gelekte Afbeelding Toont Kleuren OnePlus 12R

Er is een nieuwe promotieafbeelding van de OnePlus 12R uitgelekt. Op de afbeelding is de smartphone, die op 23 januari zal worden aangekondigd, te zien in de kleuren zwart en blauw. De OnePlus 12R is een voordeligere variant van de reguliere OnePlus 12.

De afbeelding is gedeeld door X-gebruiker Ishan Agarwal. Ook deelde hij een korte video waarin de OnePlus 12R vermeld wordt. De verschillende beelden geven echter geen informatie over de specificaties en prijzen van de OnePlus 12R. Wel zijn eerder al specificaties opgedoken in het geruchtencircuit.

Zo beschikt de OnePlus 12R vermoedelijk over een 6,78-inch scherm met een variabele verversingssnelheid van 1 tot en met 120 Hz, een Snapdragon 8 Gen 2-processor en 8GB of 16GB werkgeheugen. De accu heeft waarschijnlijk een capaciteit van 5500mAh en kan met maximaal 100W snelladen. Aan de achterkant vinden we een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

OnePlus zal de OnePlus 12R samen met de reguliere OnePlus 12 op 23 januari introduceren voor de Nederlandse markt.

via [tweakers]