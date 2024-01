Galaxy Watch-app Werkt Niet Meer Na Update

Maak jij gebruik van een Google Pixel-smartphone in combinatie met een Samsung Galaxy-smartwatch? Dan is het je mogelijk al opgevallen dat de Galaxy Watch-app sinds de laatste update niet meer werkt. De beveiligingsupdate van januari lijkt de boosdoener.

Veel gebruikers van de eerder genoemde producten melden dat de Galaxy Watch-app, waarmee je de koppeling maakt tussen de smartphone en de Galaxy Watch, crasht, niet opstart of blijft hangen op het laadscherm. Ook ontvangen gebruikers geen notificaties meer op hun smartwatch. Het probleem komt voor op de Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 6. Deze smartwatches draaien allemaal op Wear OS.

Opvallend is dat het probleem nu ook voorkomt op Samsung-smartphones. Google en Samsung hebben één ding gemeen, beide fabrikanten hebben de beveiligingspatch van januari 2024 uitgerold. De nieuwste beveiligingsupdate lijkt dus het probleem te zijn. De kans is groot dat Samsung het probleem snel zal oplossen via een update voor de Galaxy Wearable-app, maar de fabrikant heeft hierover zelf nog niks bekendgemaakt.

via [androidplanet]