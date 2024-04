Introductie Sony Xperia 1 VI Op 17 Mei

Sony heeft een Xperia-evenement aangekondigd, dat op 17 mei zal plaatsvinden. Sony zal het evenement in Japan houden en tijdens de presentatie waarschijnlijk de Xperia 1 VI tonen.

Sony heeft het Xperia-evenement op zijn Japanse website aangekondigd. De fabrikant schrijft dat het gaat om een “Xperia Special Event”. Details over het evenement heeft Sony niet gegeven, maar aangezien Sony de Xperia 1 V vorig jaar ook in mei presenteerde kunnen we er van uit gaan dat we nu de opvolger van de Xperia 1 V te zien krijgen.

Sony Xperia 1 VI

De afgelopen weken is de Xperia 1 VI regelmatig opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens verschillende bronnen stapt Sony af van de slanke 21:9-beeldverhouding en krijgt de Xperia 1 VI een breder scherm. Ook zou de fabrikant afstappen van de 4K resolutie. Wel is de microSD-kaartslot en de 3.5mm koptelefoons opnieuw aanwezig en krijgt de Xperia 1 VI een Snapdragon 8 Gen 3-processor. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [tweakers]