“Sony Werkt Aan Compacte High-end Xperia Pro C Met 6-inch Scherm”

Sony heeft onlangs de Xperia 10 VI en de Xperia 1 VI gepresenteerd en later dit jaar verwachten we ook de Xperia 5 VI. Volgens de laatste geruchten werkt de Japanse fabrikant echter aan een vierde smartphone. Het gaat om een compacte high-end smartphone met een 6-inch scherm.

Volgens een gerucht werkt Sony aan een nieuwe smartphone die een compacte vormgeving en high-end specificaties combineert. De smartphone krijgt mogelijk de naam Xperia Pro C en zou de opvolger zijn van de Xperia Pro-I uit 2021. Het scherm van de Xperia Pro C zou slechts 6-inch groot zijn. Het gaat volgens de bron om een AMOLED-scherm met een 2K-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een anti-reflectieve coating die geen vingerafdrukken achterlaat.

Verder krijgt de smartphone vermoedelijk een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, minimaal 12GB werkgeheugen en minimaal 256GB opslagruimte. Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 1-inch hoofdlens en twee 12MP lenzen. Dankzij de grote sensor kun je met de hoofdlens ook in donkere omgevingen goede foto’s maken.

Een releasedatum en informatie over een Europese lancering hebben we nog niet. Hierdoor weten we niet of de Xperia Pro C ook in Nederland op de markt verschijnt. De onlangs aangekondigde Xperia 1 VI en Xperia 10 VI zijn wel in Nederland verkrijgbaar.

via [androidplanet]