“Google Pixel Tablet 3 Krijgt 2 USB-C Poorten”

In het geruchtencircuit is informatie opgedoken over de Google Pixel Tablet 3. De tablet zou in 2027 op de markt verschijnen en beschikken over twee USB-C poorten, aldus Android Authority.

Volgens de bron heeft de Tensor G6-soc, die in 2026 wordt uitgebracht, een tweede USB-controller voor tablets. Deze Tensor G6-soc zal worden gebruikt in de derde generatie van de Pixel Tablet, die zou beschikken over drie aansluitingen. De Pixel Tablet 3 krijgt namelijk twee USB-C poorten en pogo-pins met USB 2.0. Deze pogo-pins vinden we ook op de originele Pixel Tablet uit 2023.

Het is uniek dat er nu al details opduiken over de Google Pixel Tablet 3, aangezien de tweede generatie van de tablet nog op de markt moet verschijnen. De introductie van de Pixel Tablet 2 zal volgend jaar plaatsvinden. Deze tablet maakt gebruik van de Tensor G4-soc.

via [tweakers]